Twee auto's zijn vrijdagmiddag tegen elkaar gebotst op de kruising van de Erasmusweg met de Ruinerwoldstraat in Den Haag. De Erasmusweg is voorlopig afgesloten.

Door het ongeluk ontstond er veel schade aan beide voertuigen. Brokstukken liggen over de weg verspreid.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is het onbekend of er mensen gewond zijn geraakt.