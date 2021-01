De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man aangehouden na een levensgevaarlijke rit door Den Haag. Fotografen zagen hem rijden en besloten hem te volgen.

De politie kreeg meerdere meldingen uit verschillende wijken in Den Haag dat een automobilist auto’s had geraakt. Agenten konden de bestuurder niet meteen vinden.

Toen twee fotografen van calamiteitensite District8 de man zagen rijden, besloten zij hem te achtervolgen. Op de Binckhorstlaan kreeg de man dat door en ging er vandoor. Hij raakte meerdere palen en reed op het fietspad. Ook na het rammen van een geparkeerde auto op de Agrippinastraat in Voorburg stopte de rit niet.

Onderweg klapte de motorkap van de auto open, waardoor de automobilist geen zicht meer had. Op de Zonweg moest een andere automobilist uitwijken voor de bestuurder. Een aanrijding werd net voorkomen.

Pepperspray

Op de Plutostraat in Den Haag wist de politie bij de auto te komen. In een poging om de auto in te halen reed de man op de politieauto in. Volgens de fotografen besloot de politie de auto te rammen om de dollemansrit te beëindigen.

De bestuurder wilde zijn auto niet verlaten, de politie besloot pepperspray te gebruiken. De man kon hierna worden overmeesterd. Hij weigerde vervolgens om een blaastest af te nemen. Volgens calamiteitensite District8 zijn er meerdere bierflesjes in de auto aangetroffen.