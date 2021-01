De brandweer moest donderdagochtend ingrijpen bij een brand in een restaurant aan de Keizerstraat in Den Haag. De brand is ontstaan tussen het plafond en het dak met dakterras. Niemand raakte hierbij gewond.

De brand ontstond rond 8.15 uur en werd ontdekt door de eigenaar van het restaurant, die donderdagochtend in het pand aanwezig was. Volgens de brandweer was hij de enige aanwezige en heeft hij zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De eigenaar bleef ongedeerd.

Bij aankomt van de brandweer bleek de rook al verspreid te zijn. Andere woningen rondom het restaurant moesten geventileerd worden. De brandweer is nog bezig met enkele sloopwerkzaamheden om de brand volledig onder controle te krijgen.

Het is nog niet bekend hoe de brand in het plafond is ontstaan. De brandweer laat weten daar waarschijnlijk geen onderzoek naar te gaan doen.