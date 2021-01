Een vrouw is dinsdagavond met haar auto per ongeluk een tramtunnel ingereden bij de Turfmarkt in Den Haag. De bestuurder van een aankomende tram kon net op tijd stoppen.

Het voorval gebeurde rond 21.45 uur. Een trambestuurder zag de auto staan toen hij de tunnel in wilde rijden en kon net op tijd remmen.

Een calamiteitenmedewerker van vervoersmaatschappij HTM heeft een sleepkabel aan de tram gehangen, waarmee de auto uit de tunnel getrokken werd. De vrouw raakte niet gewond.

De dienstregeling van tram 9 en tram 16 kon al snel weer hervat worden.