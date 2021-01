Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag ook in hoger beroep 21 maanden cel geëist tegen een inmiddels negentienjarige Hagenaar voor de dood van Genosh Perohi (38) aan de Jacob Schorerlaan in Den Haag.

De Hagenaar was destijds zeventien jaar toen hij op 8 augustus 2019 met een mes de zoon van de overbuurman dodelijk raakte. Dat gebeurde nadat hij vanuit zijn slaapkamerraam in de Haagse wijk Groente- en Fruitmarkt had gezien hoe deze man en diens vader, de overbuurman, ruzie kregen.

Perohi zou daarbij zijn vader hebben geslagen. De jongen liep er naar toe en greep in. Daarna liep hij zijn huis weer in, pakte een mes uit de keuken en ging opnieuw naar buiten, waar de man inmiddels in een woordenwisseling met zijn moeder was verwikkeld.

De rechtbank oordeelde eerder dat de afstand tussen de zoon van de overbuurman en zijn moeder te groot was om te spreken van een fysieke dreiging. Bovendien had de zeventienjarige Perohi al een klap tegen zijn wang gegeven en die had daar niet met fysiek geweld op gereageerd.

Anders dan bij de rechtbank eiste de aanklager dinsdag alleen een voorwaardelijke jeugd-tbs. De rechtbank had deze, in navolging van de eis van het Openbaar Ministerie, onvoorwaardelijk opgelegd.

De uitspraak van de rechter is over twee weken.