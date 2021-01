De Haagse vervoersmaatschappij HTM gaat de komende tijd de oude ov-chipkaartlezer in de trams en bussen vervangen. De witte apparaten worden vervangen voor gloednieuwe kaartlezers, die zijn voorzien van de nieuwste functionaliteiten.

Ruim 55 kilometer aan kabels, 354 routers en 778 verdeelkastjes zijn in totaal nodig om de 3.872 ov-chipkaartlezers in 211 trams en 143 bussen van de HTM te vervangen.

HTM is maandag begonnen met het vervangen van de ov-chipkaartautomaten in Haagse bussen. Daarvoor in de plaats komen fonkelnieuwe apparaten, waarbij het mogelijk is om niet meer enkel met de ov-kaart in te checken. Zo kunnen reizigers bij de nieuwe apparaten inchecken met barcodes, een vervoersbewijs scannen met de telefoon en hun reis aanmelden met een betaalpas of creditcard.

De aanpassingen volgen na de bussen eerst in de rood-beige trams, daarna zijn de RandstadRail-voertuigen aan de beurt en als laatste worden de apparaten in de R-Net trams vervangen. "Naar verwachting is HTM eind 2021 klaar met deze omvangrijke klus", meldt de vervoerder dinsdag in een persbericht.

Hoewel de nieuwe ov-kaartlezers beschikken over deze nieuwe functies, betekent het niet dat reizigers ook direct met hun telefoon of bankpas kunnen inchecken. Dat laat nog even op zich wachten.