Het biermerk Eiber Bier krijgt een eigen bierbrouwerij in Den Haag. De brouwerij vestigt zich in het pand van The New Farm op de zesde verdieping. De tank en ketels worden woensdag in het pand getakeld.

Eiber Bier bestaat sinds 2016 en is uitgegroeid tot een bekend lokaal biermerk. Tot nu toe werden er voor Eiber Bier installaties van andere brouwerijen gebruikt. Bedenker en brouwer Jasper van den Burg hoopt in maart te beginnen met brouwen in de nieuwe installatie.

Nu Van den Burg een eigen installatie heeft, ziet hij meer mogelijkheden om verschillende bieren te maken, zoals seizoensspecials en huisbieren voor horecagelegenheden. Momenteel zijn er vier basisbieren en verschillende specials. Ze verwijzen allemaal naar iets wat met Den Haag te maken heeft.