Een man is gewond geraakt bij een aanrijding aan de Erasmusweg in Den Haag. De brandweer was ter plaatse om het slachtoffer uit de auto te halen.

Twee auto's botsten maandagmiddag op elkaar, waarna een van de bestuurders ernstig klem kwam te zitten in zijn voertuig. Hoewel een traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer bij te staan, was dit uiteindelijk niet meer nodig.

De deur van de auto is open geknipt door de brandweer. Zo kon de gewonde man uit de auto worden gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.

De Erasmusweg richting de Lozerlaan is afgesloten voor het verkeer.