Een auto is zaterdagavond uit de bocht gevlogen en in het water langs de Henricuskade in Den Haag beland. De geschrokken automobilist is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur. De automobilist nam de bocht iets te ruim waardoor ze met haar auto in het water belandde.

De drijvende auto is met een kraan uit het water gehaald en door een bergingsbedrijf meegenomen.