Tientallen huishoudens zitten op dit moment zonder water. De oorzaak is een lekkage in de 2e Sweelinckstraat, vlakbij de Groot Hertoginnelaan in Den Haag. Dunea probeert de lekkage op te lossen.

Het gaat volgens Dunea om zo'n 152 huishoudens die tijdelijk geen water hebben of drukklachten ervaren. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het probleem op te lossen. Naar verwachting is de lekkage rond 13.00 uur vanmiddag verholpen, zo laat Dunea weten via Twitter.