De brandweer moest vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag weer uitrukken voor branden in Den Haag en omstreken. Zo stond op de Swanenburgstraat in Den Haag een geparkeerde auto in brand.

De brandweer kwam rond 23.45 uur ter plaatse, aldus calamiteitenwebsite District8. Maar kon niet voorkomen dat de auto volledig in brand kwam te staan. Brandstichting wordt niet uitgesloten, aldus District8.

Daarnaast stond er in park Arentsburgh in Voorburg een bankje in brand. Omstanders waarschuwden de brandweer rond 01.45 uur. Met een aantal bakken water kon de brandweer het vuur doven. Het bankje heeft door de brandstichting schade opgelopen.