De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een groot illegaal goktoernooi beëindigd in Den Haag. Zo'n 23 personen waren bij elkaar gekomen in een horecazaak aan de Boerenstraat in de wijk Transvaal.

De politie kreeg vrijdag een melding dat er een grote groep gasten werd ontvangen in de zaak.

Bij aankomst van de politie, bleek deze melding te kloppen. De eigenaar van de horecazaak was ook aanwezig bij het goktoernooi. Voor het toernooi was geen gokvergunning aangevraagd.

Alle aanwezigen kregen een boete. Tegen de eigenaar wordt een proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de coronamaatregelen en het feit dat er geen gokvergunning was voor het toernooi. Daarnaast is nog één persoon aangehouden voor witwassen.