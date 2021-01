Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebrand op de Paterswoldestraat in Den Haag. Dat gebeurde rond 3.30 uur. Niemand raakte bij de brand gewond.

De bewoners van de Paterswoldestraat hadden melding gemaakt bij de politie. De brandweer kwam met spoed vanuit kazerne Loosduinen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

De politie sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting.