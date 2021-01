De huurprijzen van woningen in de vrije sector in Den Haag zijn het afgelopen jaar licht gedaald, meldt de landelijke verhuurorganisatie Pararius donderdag. In het afgelopen kwartaal daalde de gemiddelde vierkantemeterprijs met 3,1 procent naar 15,83 euro per maand.

Volgens Pararius is het de laagst gemeten vierkantemeterprijs sinds het tweede kwartaal van 2018. De huurprijs verlaging komt onder meer doordat expats naar huis terugkeerden vanwege de coronacrisis.

De krapte op de woningmarkt blijft volgens Hagenaars die een huurwoning zoeken in de sociale sector echter onverminderd groot.

Wel hebben verhuurmakelaars in de vrije sector meer leegstand volgens Dolores Booij van Pararius. "Vanwege de coronacrisis zijn expats vertrokken en we zien dat veel studenten weer thuis zijn gaan wonen bij hun ouders." Omdat er meer aanbod is en minder vraag, daalt de prijs.