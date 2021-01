De gemeente Den Haag is 300.000 euro minder kwijt aan de schade die is ontstaan tijdens Oud en Nieuw in vergelijking met een jaar eerder. Toch is er nog altijd voor 367.000 euro aan onder meer parkeermeters en afvalbakken de lucht ingegaan.

De afgelopen jaarwisseling was in vrijwel alles rustiger verlopen dan vorig jaar. Het aantal autobranden was met 31 ongeveer net zo hoog, maar de brandweer en politie registreerden over het algemeen minder incidenten. Ook de schade als gevolg van vuurwerk en brandstichting viel lager uit.

Grootste schadepost zijn de parkeerautomaten die in brand werden gestoken. In sommige gevallen werden er autobanden omheen gehangen die in brand werden gestoken. De totale kosten voor reparatie of vervanging is 190.000 euro. Dat is slechts een fractie lager dan de 211.000 euro die na de overgang van 2019 naar 2020 moest worden uitgetrokken.

Schade aan ander straatmeubilair en speeltoestellen bedroeg 176.000 euro. Dat is wel fors lager dan de ruim 400.000 euro die na de jaarwisseling ervoor nodig bleek. De kosten om straatverlichting weer te repareren was 1.000 euro, ten opzichte van 43.000 euro een jaar eerder. De cijfers zijn nog niet definitief.

De brandweer deed in totaal drie keer aangifte, nadat brandweerlieden met zwaar vuurwerk en bakstenen waren bekogeld. In totaal werden er vijftien incidenten van geweld tegen hulpverleners geregistreerd.