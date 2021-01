De Britse coronavariant is inmiddels ook opgedoken in de regio Haaglanden, waar de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft en Westland onder vallen. Dat laat GGD Haaglanden woensdag weten.

Het gaat volgens GGD Haaglanden vooralsnog om één persoon, een geïsoleerd geval, zonder aanwijsbare link met het Verenigd Koninkrijk of de uitbraak in de gemeente Lansingerland.

Het opduiken van de Britse variant heeft grote gevolgen voor de omgeving van Rotterdam. Zo worden alle inwoners van Lansingerland boven de twee getest. Deze grootschalige testronde is woensdag van start gegaan.

Een woordvoerder van GGD Haaglanden kan niet zeggen of er in de regio Den Haag ook dergelijke maatregelen genomen zullen worden om de zeer besmettelijke Britse variant de kop in te drukken.

Ook wil hij niets zeggen over de plek waar de besmette persoon positief is getest en of het ook iemand in een scholengemeenschap betreft. Er wordt wel uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan.