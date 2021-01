Vanwege de coronacrisis was het sinds maart 2020 rustiger op de wegen in Den Haag. Er waren minder files en de extra reistijd tijdens de spits daalde met ruim een kwart. De stad staat op de tweede plek van de ranglijst van de TomTom Traffic Index met de meeste vertragingen in het verkeer.

Het werd door de coronacrisis rustiger op de weg in Den Haag, maar de vertragingen bleven aanhouden vergeleken met andere steden in Nederland. Er is één stad waar er nog meer vertragingen op de weg waren dan in Den Haag: Haarlem is koploper in de ranglijst. Na Den Haag volgen respectievelijk Nijmegen, Leiden en Groningen.

Een autorit door Den Haag duurde afgelopen jaar bijna 24 procent langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou zijn. Daardoor deden automobilisten maar liefst zeven minuten langer over een ritje van dertig minuten. In vergelijking met 2019 daalde dat percentage met 14 procent. Een autobestuurder deed er in 2019 dus elf minuten langer over een rit van een half uur.

Ondanks de pandemie was het in Den Haag toch, landelijk gezien, erg druk. Dit heeft te maken met meerdere wegopbrekingen, zoals de afsluiting van de weg langs Plein 1813 tussen de Javastraat en de Mauritskade. Ook heeft het aantal ongelukken bijgedragen aan een langere reistijd, meldt TomTom.

Een van deze ongelukken was op vrijdag 25 september. Een deel van de A4 was toen gesloten door een ongeluk bij Rijswijk-Plaspoelpolder. Automobilisten hadden een extra reistijd van twaalf minuten op een half uur. Tevens was dit de drukste dag op de weg in Den Haag tijdens de coronacrisis.