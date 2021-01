Een brommerrijder is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt nadat hij tegen een boom klapte op de Westvlietweg ter hoogte van de kruising met de Winkelhaak in Den Haag.

Het is nog niet bekend waarom de brommerrijder van de weg raakte en vervolgens tegen de boom aanreed.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. De brommer liep veel schade op. Zo lag onder meer het voorwiel los door de klap.