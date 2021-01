Een man met een DHL-jas heeft donderdagochtend 17 december een vrouw overvallen in haar woning aan de Vreeswijkstraat in Den Haag. De politie is nog op zoek naar de daders en naar getuigen.

De man in de DHL-jas belde bij de vrouw aan en had een pakket in zijn handen. Toen de vrouw de deur opendeed, werd zij door hem en een andere man de woning ingeduwd.

De man met DHL-jas pakte haar hardhandig beet. Daarna gingen de overvallers, vermoedelijk omdat zij ergens van schrokken, er zonder buit vandoor.

De twee mannen renden de woning uit richting de Rhenenstraat, waar een grijze Opel Astra klaarstond. In de uitzending van opsporingsprogramma Team West wordt dinsdagavond een getuigenoproep gedaan.