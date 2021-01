De politie en brandweer zijn in de nacht van zondag op maandag uitgerukt vanwege een uit de hand gelopen burenruzie in de Nettelhortstraat in Den Haag.

Even na middernacht werd de brandweer gealarmeerd, omdat er een gaslucht in een van de portieken hing. De geur was afkomstig van een onbekende vloeistof die vermoedelijk door een van de bewoners, die bij de burenruzie betrokken was, op de vloer is gespoten. "Het rook gewoon naar rotte eieren", zegt een omstander.

Brandweerlieden hebben, omdat het mogelijk om gasontsnapping ging, onderzoek gedaan of de lucht geen gevaar vormde voor de bewoners van het pand. Dit bleek niet het geval, maar omdat de geur storend was, heeft de brandweer de vloeistof met absorptiekorrels weggehaald.

De lucht bleef nog enige tijd op de vierde etage van het pand hangen. De brandweer heeft geholpen om het portiek te ventileren en kon daarna weer retour. De politie heeft vervolgens enkele bewoners van het pand gesproken. Het zou gaan om een burenruzie die al enige tijd speelt.