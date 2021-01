Een automobilist is zondagavond tegen een geparkeerde auto aangereden op de Loevesteinlaan in Den Haag. Hierbij is een bijrijder gewond geraakt.

De automobilist had eerst een andere geparkeerde auto geraakt. Vervolgens botste hij tegen een auto die verderop geparkeerd stond.

Van de eerste auto die geraakt werd, is de spiegel kapot. Zowel de wagen van de bestuurder zelf, als de auto waar hij tegenaan is gereden, hebben meer schade opgelopen.

De bijrijder die door het ongeluk gewond is geraakt, is gecontroleerd door ambulancemedewerkers.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.