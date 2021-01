Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag weer raak op het Prins Hendrikplein in Den Haag. De brandweer werd omstreeks 00.30 uur gealarmeerd in verband met een buitenbrand.

Op het plein stond een aantal kerstbomen in brand, waardoor ook een spandoek beschadigd raakte. Volgens omstanders zou er sprake zijn van brandstichting, aldus calamiteitenwebsite District8.

De buurt wordt al lange tijd geteisterd door vandalen. Zo werd eerder het kersthuisje met eigen producten van gastropub Van Kinsbergen leeggeroofd, een terras van De Hagedis aan de Waldeck Pyrmontkade vernield en werd de buurtkerstboom op het Prins Hendrikplein bewust beschadigd.