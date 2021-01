Brandweerlieden moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de zoveelste keer uitrukken voor een voertuigbrand in Den Haag. Op de Nunspeetlaan bleek een geparkeerd busje in brand te staan.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar bij aankomst stond het busje al volledig in brand, aldus calamiteitenwebsite District8. Zij konden niet voorkomen dat het busje volledig uitbrandde. Door de hevige brand raakte een auto die in een naastgelegen parkeervak stond ook beschadigd.

Het is de zoveelste autobrand in Den Haag. In de stad is de afgelopen tijd al een flink aantal auto's in vlammen opgegaan.