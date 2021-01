Het distributiecentrum van de Stichting Voedselbank Haaglanden verhuist van de Boomaweg in Den Haag naar De Lierseweg in Wateringen. De voedselbank kan hierdoor energiezuiniger werken en de komende jaren veel geld besparen op de energierekening.

Het nieuwe gebouw krijgt zonnepanelen en een warmtepomp, dankzij subsidie van de provincie en de gemeenten in de regio, en is heel goed geïsoleerd.

De Voedselbank krijgt veel hulp van bedrijven. Zo zijn alle lampen in het distributiecentrum vervangen door ledlampen die gratis zijn geleverd door Signify. Het bedrijf Renor zorgt ervoor dat de verduurzaming van het distributiecentrum goed verloopt en Shell en Pon helpen bij het duurzamer laten rijden van bestelbussen en vrachtwagens.

Stichting Voedselbank Haaglanden draait volledig op vrijwilligers en op donaties. In het distributiecentrum stellen vrijwilligers elke week bijna tweeduizend voedselpakketten samen voor klanten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Deze voedselpakketten komen via 25 uitgiftepunten in verschillende wijken terecht bij de mensen die deze hulp nodig hebben.

Vanuit het distributiecentrum worden veertien voedselbanken in de regio van voedsel voorzien. Door te besparen op de energie, blijft er meer geld over voor deze taken.