De politie heeft woensdagavond in een woning in het centrum van Den Haag zeventien illegale gokkers opgepakt. Volgens de politie was er veel geld in omloop en werd er geen rekening gehouden met de coronamaatregelen.

De politie viel de woning binnen nadat een melding was binnengekomen. De gemeente Den Haag is op de hoogte gesteld van de illegale gokpraktijken en zal beslissen of de woning zal worden gesloten.

Op de avond van 2 januari pakte de Haagse politie ook al meerdere illegale gokkers op in het centrum. Twaalf personen werden toen aangehouden op verdenking van illegaal gokken, witwassen en identiteitsfraude bij afhaalrestaurant Tandir Paviljoensgracht.

Ook werd een persoon aangehouden nadat hij had geprobeerd in te rijden op een agent.