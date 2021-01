De brandweer heeft vier mensen van een dakterras gered, nadat in hun woning brand was ontstaan aan De Bockstraat in Den Haag. De vier zijn vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer woensdag.

De brand brak rond 2.00 uur uit in de woonkamer van een eengezinswoning. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de woning vol rook.

Twee naastgelegen woningen werden ontruimd. De bewoners daarvan mochten na een controle door het ambulancepersoneel later in de nacht terug naar hun woning.

De woning waar de brand ontstond, is tijdelijk onbewoonbaar. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand was.