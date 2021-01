Voormalige kerkbestuurder Hans S. (64) van de Doopsgezinde Gemeente in Den Haag is dinsdag wegens verduistering veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De rechtbank achtte bewezen dat de Hagenaar vanaf januari 2006 6,5 jaar lang grote geldbedragen verduisterde van de kerk en twee stichtingen. Zijn vrouw zou daarvan volgens justitie hebben geweten, maar zij werd vrijgesproken van betrokkenheid.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de penningmeester meer dan 700.000 euro achterover hebben gedrukt. De rechtbank gaat uit van een lager bedrag, maar zegt niet hoeveel dan wél. Verder zou een deel van de verduisteringen verjaard zijn. Ook omdat de zaak 2,5 jaar te lang op de justitiële plank lag, kwam de rechtbank tot een lagere straf dan de twintig maanden cel die door het OM waren geëist tijdens de behandeling van de strafzaak enkele weken geleden.

De rechtbank hield in de strafmaat tot slot nog rekening met de negatieve gevolgen van de media-aandacht die de zaak kreeg én van de eerdere veroordeling door een burgerlijke rechter tot terugbetaling van tonnen aan kerk en stichtingen. S. moest daardoor namelijk zijn huis verkopen en hij en zijn vrouw leven nu van een uitkering.

Dure etentjes en catering

Het verduisterde geld was opgegaan aan etentjes bij Savelberg in Voorburg, Sociëteit de Witte, hotels, patisserieën en andere dure dingen. Zo liet hij de catering uitrukken voor een verjaardag thuis, op kosten van de kerk. Dat was des te schrijnender omdat de duiten onder andere waren gegraaid uit een fonds ter ondersteuning van arme bejaarden in een woonzorgcentrum van de kerk. "Er zat geen rem op, ik wist dat ik fout zat", aldus S. eerder.

Tegen de vrijgesproken echtgenote had het OM een taakstraf van tweehonderdveertig uur geëist. Zij volgde haar man op als penningmeester toen hij nog als boekhouder van de kerk verder ging. Volgens het OM was zij in die periode medeplichtig, maar de rechtbank vindt van niet.