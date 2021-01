Meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad maken zich zorgen over de geplande sloop van een groot deel van de bestaande sociale huurwoningen in de buurten Zichten, Gaarden en Dreven. Het stadsbestuur, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans willen er 3.500 nieuwe woningen bouwen.

Volgens de partijen wordt de mogelijkheid van renovatie te snel weggeworpen. Zij roepen daarom wethouder Martijn Balster (Wonen) op de plannen te herzien.

Bewoners van de Haagse buurten hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen de sloopplannen. "Als dit college bewonersparticipatie echt zo belangrijk vindt als zij altijd beweert, dan moet ook de optie van renovatie series onderzocht worden als bewoners hierom vragen", zegt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.

De partijen zien ook dat de leefbaarheid in het geding komt doordat er meer dan twee keer zoveel woningen bijkomen. Daarnaast blijven er van de 1.224 woningen in het beschermde stadsgezicht een paar honderd over.

De fracties willen dat het college eerst met objectieve informatie over de staat van het complexen en de mogelijkheden voor renovatie komt, voordat de sloopplannen verder worden behandeld. Ook willen de partijen meer inzicht in de verhuisbewegingen die door de sloopplannen ontstaan.