Een auto scheurde maandagavond langs een surveillanceauto van de verkeerspolitie op een snelweg in de omgeving van Den Haag. Het voertuig reed met 216 kilometer per uur over de weg, op een plek waar 130 kilometer per uur is toegestaan.

Met bijna 90 kilometer per uur te hard op de teller werd de automobilist staande gehouden.

De man moest direct zijn rijbewijs inleveren.