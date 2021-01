Een bakkerij aan de Vaillantlaan in Den Haag is zondag rond 15.00 uur overvallen, meldt de politie maandag. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie is nog op zoek naar de dader.

De dader kwam binnen, dreigde met een scherp voorwerp om geld en deed vervolgens een greep in de kassa.

Na de overval ging de man ervandoor via de Stortenbekerstraat. Volgens de politie gaat het om een "lichtgetinte man" van ongeveer 1.75 meter lang.

De politie zoekt getuigen en mensen die wellicht camerabeelden hebben. Mocht dat het geval zijn, dan worden zij gevraagd contact op te nemen met de politie.