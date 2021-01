De politie heeft maandag een 68-jarige Hagenaar en een 52-jarige vrouw uit Pijnacker opgepakt in verband met een brand in een flat aan de Rederijkerstraat in Den Haag. In één van de kamers in de woning ontdekten agenten een hennepstekkerij met twaalfhonderd stekken en op de zolder een hennepkwekerij met zo'n 220 planten.

Eind november werd de buurt om 1.30 uur opgeschrikt door een felle brand die woedde op de bovenste etage van het flatgebouw. Achttien omliggende woningen moesten worden ontruimd. Hoewel niemand gewond raakte bij de brand, bleken negen appartementen daarna tijdelijk onbewoonbaar te zijn.

Forensische brandonderzoekers deden naderhand samen met het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek naar de oorzaak van de brand. Toen kwam aan het licht dat er een hennepkwekerij in de woning was.

De recherche verdenkt de man en vrouw van betrokkenheid bij de kwekerij. Het tweetal wordt nu verhoord. De politie sluit niet uit dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij de hennepkwekerij.