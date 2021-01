In een snackbar aan de Jasmijnstraat in de Haagse wijk Heesterbuurt heeft maandagochtend brand gewoed. Twee bewoners van een woning boven het pand zijn naar het ziekenhuis afgevoerd nadat ze rook hadden ingeademd.

De brandweer rukte kort voor 7.00 uur uit voor de brand in de snackbar. Bewoners werden door de brandweer uit het gebouw geëvacueerd. De brandweerlieden konden de vlammen vrij snel daarna bedwingen.

Vier bewoners ademden de rook in die was vrijgekomen bij de brand. Twee van hen moesten met de ambulance mee naar het ziekenhuis voor verdere controle.

Het is volgens de brandweer nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Wel is duidelijk dat het vuur flinke schade in het pand heeft veroorzaakt. De snackbar houdt voorlopig de deuren gesloten.