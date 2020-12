De brandweer moest in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren uitrukken voor autobranden in Den Haag. Verschillende wijken werden geteisterd.

Aan de Drakesteinweg in Moerwijk stonden twee auto's, die tientallen meters van elkaar verwijderd waren, tegelijkertijd in brand. Een van de auto's had een lekkende benzinetank, waardoor de brandweer de brand moeilijk onder controle kon krijgen. In de andere auto constateerde calamiteitensite District8 een groot gat, dat waarschijnlijk is veroorzaakt door vuurwerk.

Even verderop in de Schilderswijk heeft vervolgens wederom een auto vlam gevat. Rond 2.00 uur moest de brandweer uitrukken naar de Stortenbekerstraat. Toen die ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit de auto.

Daarmee was het nog niet klaar. Aan de Kampioensingel in Leidschenveen moest de brandweer twee autobranden onder controle krijgen. Het ging om twee naast elkaar geparkeerde auto's. De branden werden rond 3.15 uur gemeld. Een buurtbewoner probeerde de brand te blussen met een tuinslag, maar dat mocht niet meer baten.

Ook zijn er autobranden gemeld in de Nunspeetlaan (Oostbroek). Daar stonden twee naast elkaar geparkeerde auto's in brand.