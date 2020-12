De politie en brandweer moesten in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw optreden in de Damasstraat in Laak in Den Haag. Jongeren waren bij elkaar gekomen op het pleintje in de straat en staken daar een vuur aan.

De brandweer heeft de brand geblust onder begeleiding van de politie. Toen de brand was geblust hebben buurtbewoners zelf het pleintje weer schoongeveegd, zo meldt calamiteitensite District8.

De Damasstraat staat de afgelopen dagen in het teken van brandjes. De ongeregeldheden begonnen na de kerstdagen. Tientallen jongeren verzamelen zich op het plein en steken een zogenaamd vreugdevuur aan. Deze week zag onder andere ook de ME toe op het geheel.