De 51-jarige man uit Den Haag die al drie maanden in voorarrest zit wegens een uit de hand gelopen burenruzie, mag van de Haagse rechtbank met Oud en Nieuw thuis zijn in zijn woning aan het Zuiderpark. Hij moet zich later wel nog voor de rechter verantwoorden.

De burenruzie vond plaats op 22 september toen de 51-jarige verdachte het aan de stok kreeg met een buurjongen en daarna met diens vader. De verdachte bedreigde hen en even later ook een van de agenten door met een mes te zwaaien.

Onderzoek van deskundigen heeft uitgewezen dat de 51-jarige man uit Den Haag lijdt aan een verstandelijke beperking. Met een betere begeleiding zou de man zich moeten kunnen handhaven. Zijn advocate vroeg de rechtbank daarom woensdag om hem een jaarwisseling in vrijheid te gunnen. Ook het Openbaar Ministerie (OM) meende dat het voorarrest van de man geschorst kan worden.

De verdachte wordt er ook van beschuldig dat hij al eerder ruzie heeft geschopt met medewerkers van zijn zorginstelling Middin. Hij zou onder meer gedreigd hebben een molotovcocktail te gooien.

Hij moet hiervoor, en voor de burenruzie, binnenkort terugkomen bij de rechtbank. In de tussentijd is hij verplicht om begeleiding van hulpverleners te accepteren.