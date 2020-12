Twee Haagse mannen van 35 en 32 jaar zijn maandagochtend aangehouden op verdenking van brandstichting tijdens de rellen in de Schilderswijk in Den Haag afgelopen zomer, meldt de politie woensdag.

De twee mannen zouden in de nacht van 14 op 15 augustus tijdens rellen in de Haagse Schilderswijk een zogenoemd Haags Hopje, een huisje waarin buitenspeelgoed wordt opgeslagen voor kinderen uit de buurt, in brand hebben gezet.

Het was afgelopen zomer dagenlang onrustig in de Schilderswijk. Zo werden er tijdens de hittegolf in augustus meerdere brandkranten opengedraaid. Ook werden er vernielingen aangericht en agenten bedreigd en bekogeld met stenen. Op zaterdag 15 augustus werd kort na middernacht een Haags Hopje op het Jacob van Campenplein aangestoken.

De politie deed de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar deze brandstichting. Er werd onder andere buurtonderzoek gedaan en er werden camerabeelden bekeken. Dit leidde maandag tot de aanhouding van de twee verdachten. Ze zitten vast en worden verhoord.