De politie is dinsdagavond met meerdere eenheden naar de Isingstraat in Den Haag gegaan vanwege een mogelijke dreigende situatie in een woning. Meerdere personen probeerden te vluchten en zijn tegengehouden.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Volgens een woordvoerder van de politie kwam er een melding over een bedreiging binnen.

De politie nam het zekere voor het onzekere en zette de straat ruim af. Tientallen agenten stonden klaar met kogelwerende vesten en wapens.

De mensen die uit het appartement probeerden te vluchten, werden geboeid en ondervraagd, maar zijn later weer vrijgelaten. Een persoon werd meegenomen naar het politiebureau. Volgens de woordvoerder is deze persoon aangehouden voor een eerder, ongerelateerd, incident.