In Den Haag is maandag en dinsdag in totaal 611 kilo vuurwerk legaal ingeleverd bij de twee inleverpunten. Bij deze punten kunnen mensen hun vuurwerk inleveren zonder dat ze een boete of strafblad krijgen.

De gemeente is de actie in navolging van andere steden gestart om het van straat te hebben en te zorgen dat mensen het niet thuis gaan bewaren tot volgend jaar.

In Den Haag is er ruim gebruik van gemaakt, zeker in vergelijking met andere steden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er in Den Haag altijd al meer vuurwerk is dan in andere steden.

Burgemeester Jan van Zanen is blij dat er ruim gebruik is gemaakt van het ongestraft inleveren van vuurwerk dat volgens hem nu niet naar hulpverleners kan worden gegooid.