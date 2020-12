Tientallen jongeren, voorzien van drank en lachgas, hebben maandagavond een vuurtje gestookt in de Damasstraat in Den Haag. Rond 00.00 uur bluste de brandweer het vuur. De ME hield vanaf een afstand oog op de groep jongeren.

Inzet van de ME was uiteindelijk niet nodig, de jongeren reageerden rustig op de hulpdiensten. De brandweer heeft het vuur geblust, met een shovel zijn de brandbare spullen weggehaald.

Het is de laatste dagen onrustig in de omgeving. Zo gingen er zondagavond en nacht parkeerautomaten in vlammen op en werden er stapels vuil in brand gestoken.