Een voetganger is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ernstige aanrijding door een bus van vervoersbedrijf HTM op de Loevesteinlaan in Den Haag. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De voorruit van de bus liep door de klap grote schade op. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

De weg is door het ongeval afgesloten voor verkeer vanaf de Melis Stokelaan richting Vreeswijkstraat. Lijn 23 rijdt om.