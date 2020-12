Er is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een juwelierszaak aan de Haagse Frederik Hendriklaan. De inbreker is er met een nog onbekende buit vandoor gegaan.

De inbraak op de kruising met de Van Beuningenstraat werd rond 03.45 uur bij de politie gemeld. De inbrekers zijn binnengekomen door een ruit in te slaan.

Medewerkers van Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan in en om de juwelierszaak. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.