Twee PostNL-busjes zijn zondag het doelwit geworden van inbraak. Ze stonden geparkeerd op de Assumburgweg in Den Haag. De inbrekers zijn binnengekomen door een raam kapot te slaan. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

De politie kon de eigenaar van één van de busjes niet bereiken, die bus is weggesleept door een bergingsbedrijf.

Zaterdag werd er ook een bus van bezorger Dpd in brand gestoken op de Assumburgweg.