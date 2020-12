Op de Cartesiusstraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een man aangehouden nadat hij een vuurwerkbom tegen een luifel had gegooid.

Dat meldt calamiteitensite District8. De politie kwam af op een melding van een buitenbrand en zag daar aangekomen een man die een vuurwerkbom had aangestoken voor een café.

Omdat het brandje nog klein was, kon de politie deze zelf blussen met schuimblussers. De brandweer heeft later voor de zekerheid nog nageblust.

De man is naar het bureau gebracht.