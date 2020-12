Op dit moment raast storm Bella door de regio Den Haag. Langs de westkust woedt een zuid- tot zuidwesterstorm.

In Den Haag en omstreken is al een flink aantal meldingen binnengekomen van stormschade

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Op verschillende plaatsen is windkracht negen gemeten, meldt Weerplaza. De ANWB waarschuwt voor omgevallen bomen op wegen. Hulpdiensten rijden af en aan.

Zo is een deel van het tramverkeer in Den Haag gestremd doordat er een boom is gevallen op een bovenleiding op de Lange Vijverberg. Dit gebeurde rond 07.30 uur. De brandweer kon pas aan de slag nadat de HTM de bovenleiding stroomloos had gemaakt, aldus calamiteitenwebsite Regio15. Rond 09.00 uur konden brandweerlieden aan de slag met het afzagen van takken en het in stukken zagen van de boom.

Hierna is de HTM begonnen aan de reparatie van de bovenleiding. De Lange Vijverberg is voor al het verkeer afgesloten. Het tramverkeer wordt omgeleid.