Op de Schoonhetenstraat in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een brievenbusportaal opgeblazen met zwaar vuurwerk ook werden auto's in brand gestoken.

De brievenbussen zijn onbruikbaar geworden. De politie heeft onderzoek gedaan in samenwerking met de brandweer. Niemand raakte gewond. De ambulance die werd opgeroepen, kon teruggestuurd worden. Aldus District8.

Behalve de brievenbus, rukte de politie en brandweer uit voor autobranden. De geparkeerde auto's bevonden zich op de Baambruggestraat en de Assumburgweg in Den Haag.

De autobrand op de Baambruggestraat werd rond 02.00 uur 's nachts ontdekt, op de Assumburgweg ontdekte mensen volgens calamiteitenwebsite District8 rond 20.30 uur dat er een bestelbus in brand stond.

Behoorlijk wat schade

De brandweer kwam bij allebei de incidenten snel ter plaatse om de branden te blussen. Allebei de voertuigen hebben behoorlijk wat schade opgelopen.