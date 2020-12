In de nacht van zaterdag op zondag is een automobilist aangehouden omdat hij weigerde mee te werken aan een blaastest, nadat hij een aanrijding had veroorzaakt op de Zuiderparklaan in Den Haag.

Net voor de kruising met de Loosduinsekade knalde de bestuurder achterop zijn voorganger, aldus calamiteitenwebsite District8.

De bestuurder van het voorste voertuig werd onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De andere bestuurder weigerde mee te werken aan een blaastest en werd daarom meegenomen naar het politiebureau. Beide voertuigen waren flink beschadigd en zijn weggesleept.