Meer dan 250 mensen hebben tijdens de kerstdagen hun portemonnee getrokken voor een nieuwe auto voor de Haagse Kees Berenbak, de gepensioneerde ambulancechauffeur uit de wijk Laak, wiens auto woensdag vernield werd door vuurwerk.

Het initiatief werd woensdag gestart door Mark-Jan Videler toen hij hoorde dat de auto van Berenbak met vuurwerk vernield was. Hij hoopte 5.000 euro te kunnen inzamelen. Zaterdag, nog geen drie dagen later, is het beoogde bedrag al overschreden.

Een paar honderd vrienden en oud-collega's van de gepensioneerde ambulancechauffeur trokken tijdens de kerstdagen met liefde hun portemonnee.

Berenbak zette zich jarenlang actief in voor de Haagse wijk Laak. Dat juist hij slachtoffer wordt van brandstichting van zijn auto raakt heel veel mensen. "Ik móet dit doen voor Kees, een onwijs aardige man die altijd bezig is voor anderen, met name de zwakkeren in de samenleving", aldus initiatiefnemer Videler.

Videler gaat na de kerstdagen om de tafel met Kees Berenbak om een vervangende auto te zoeken.