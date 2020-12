Twee bestelbussen zijn vrijdagavond volledig afgebrand in de Moerwijk in Den Haag. Het gaat om twee autobranden op verschillende locaties in de wijk.

Eén van de bussen stond geparkeerd op de Erasmusweg, ter hoogte van een kinderdagverblijf. De oorzaak van deze brand is nog onbekend.

De andere bus stond geparkeerd op de Jan Luykenlaan. Calamiteitensite Regio15 meldt dat de brand in deze bus vermoedelijk is ontstaan door vuurwerk.

De brandweer was snel aanwezig bij de autobranden, maar kon niet voorkomen dat de voertuigen volledig uitbrandden.