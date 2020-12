De brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een stapel brandend afval in de Haagse wijk Laak. Dat meldt calamiteitensite District8. Vermoedelijk werd het vuur aangestoken.

Rond 2.00 uur kwam de eerste melding binnen van een brand in de Withuysstraat in Den Haag. Op de kruising met de Rosseelsstraat stond een stapel afval in de fik. Dat gebeurde precies op dezelfde kruising waar de avond daarvoor ook al meerdere pallets in brand stonden.

Een paar uur later werd de brandweer ingeschakeld vanwege een autobrand, maar ook toen bleek het om een stapel brandende pallets te gaan.

Autobrand

In Rijswijk ging wel een auto in vlammen op, aan de Prinses Beatrixlaan. Ook deze brand werd vermoedelijk aangestoken. Door de uitslaande vlammen liep een naast geparkeerde auto ook veel schade op.