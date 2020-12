Een persoon is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de A4 bij Den Haag Ypenburg in de richting van Rijswijk.

Bij de aanrijding zijn twee personenauto's en een vrachtwagen betrokken. Meerdere inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Twee rijstroken zijn afgesloten waardoor de nodige verkeershinder is ontstaan. Een berger zal de getroffen voertuigen afslepen.